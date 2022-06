Canada, la decriminalizzazione delle droghe pesanti parte da un concetto basilare (Di martedì 7 giugno 2022) L’utilizzo della cannabis è ormai legale in tutto il Canada dal 17 ottobre 2018. Qualche giorno fa però il governo canadese ha approvato un progetto sperimentale per l’utilizzo personale di alcune droghe pesanti tra cui oppioidi, cocaina, metanfetamine ed ecstasy. Secondo questo decreto governativo, chi fa uso di queste droghe e verrà trovato in possesso di una quantità non superiore a 2.5 grammi non verrà più arrestato o denunciato. Il progetto verrà sperimentato nella provincia della British Columbia a partire dal 31 gennaio 2023, e avrà una durata di tre anni. L’obiettivo di questo decreto governativo è quello di marginare il numero record sempre crescente di casi di overdose che nella sola provincia della British Columbia conta oltre 10.000 morti dal 2016 (più di 2200 morti solo nell’ultimo anno). Sì, un numero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) L’utilizzo della cannabis è ormai legale in tutto ildal 17 ottobre 2018. Qualche giorno fa però il governo canadese ha approvato un progetto sperimentale per l’utilizzo personale di alcunetra cui oppioidi, cocaina, metanfetamine ed ecstasy. Secondo questo decreto governativo, chi fa uso di questee verrà trovato in possesso di una quantità non superiore a 2.5 grammi non verrà più arrestato o denunciato. Il progetto verrà sperimentato nella provincia della British Columbia a partire dal 31 gennaio 2023, e avrà una durata di tre anni. L’obiettivo di questo decreto governativo è quello di marginare il numero record sempre crescente di casi di overdose che nella sola provincia della British Columbia conta oltre 10.000 morti dal 2016 (più di 2200 morti solo nell’ultimo anno). Sì, un numero ...

