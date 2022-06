Calenda punta a un polo di centro all’8% per andare avanti con Draghi (Di martedì 7 giugno 2022) Il governo non è a rischio. Il 21 giugno non succederà nulla. E Conte e Salvini stanno solo facendo campagna elettorale. Il leader di Azione Carlo Calenda, piuttosto, guarda alle politiche e alla costruzione di un terzo polo. «Abbiamo iniziato con Più Europa, collaboriamo con molte liste civiche e oggi abbiamo duemila amministratori locali», spiega al Corriere. «È un polo del pragmatismo e del buongoverno che lavorerà per spezzare il bi-populismo, cioè per evitare che vinca una delle due coalizioni. Sinistra e destra non sono in grado di governare perché non la pensano nello stesso modo neanche sulla politica estera. Perciò bisogna fare in modo di arrivare a un governo di larghe intese tra partiti europeisti e democratici». Un obiettivo ambizioso. Per cui, secondo Calenda, «questo polo deve prendere ... Leggi su linkiesta (Di martedì 7 giugno 2022) Il governo non è a rischio. Il 21 giugno non succederà nulla. E Conte e Salvini stanno solo facendo campagna elettorale. Il leader di Azione Carlo, piuttosto, guarda alle politiche e alla costruzione di un terzo. «Abbiamo iniziato con Più Europa, collaboriamo con molte liste civiche e oggi abbiamo duemila amministratori locali», spiega al Corriere. «È undel pragmatismo e del buongoverno che lavorerà per spezzare il bi-populismo, cioè per evitare che vinca una delle due coalizioni. Sinistra e destra non sono in grado di governare perché non la pensano nello stesso modo neanche sulla politica estera. Perciò bisogna fare in modo di arrivare a un governo di larghe intese tra partiti europeisti e democratici». Un obiettivo ambizioso. Per cui, secondo, «questodeve prendere ...

Advertising

Luca9807 : Calenda punta agli elettori di Bagnai, mi pare chiaro - AMarco1987 : Calenda punta a un polo di centro all’8% per andare avanti con Draghi - mariamacina : RT @carlo1493: @laura_ceruti Letta con Conte punta a recuperare il suo elettorato ma qualche punto di %ale in più non so a cosa gli possa s… - laura_ceruti : RT @carlo1493: @laura_ceruti Letta con Conte punta a recuperare il suo elettorato ma qualche punto di %ale in più non so a cosa gli possa s… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il leader di Iv punta a un 'contenitore riformatore'. Il no di Calenda -