Calciomercato: per 'Olé' la Fiorentina pensa a Luis Suarez. Ma è un sogno proibito (Di martedì 7 giugno 2022) Luis Suarez Partiamo subito dall'ingaggio , decisamente proibitivo: 7,5 milioni a stagione. Basta questo per spegnere eventuali entusiasmi in casa viola per la notizia riportata dal giornale argentino ... Leggi su lanazione (Di martedì 7 giugno 2022)Partiamo subito dall'ingaggio , decisamente proibitivo: 7,5 milioni a stagione. Basta questo per spegnere eventuali entusiasmi in casa viola per la notizia riportata dal giornale argentino ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Per #Dybala c'è l'interessamento di #AtleticoMadrid - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, DOPO MATIC BLOCCATI ANCHE SOLBAKKEN E CELIK Si lavora per chiudere le operazioni con Bodo… - lucacimini82 : Tanti nomi improbabili per la difesa della Juventus. Vi dico il mio nome: #DeVrij Scadenza contratto: giugno 2023… - sportli26181512 : Roma, superata quota 30 mila abbonamenti: Continua ad andare a gonfie vele la campagna abbonamenti della Roma per l… -