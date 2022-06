Bagni: "Napoli, perdere calciatori come Mertens significa indebolirsi" (Di martedì 7 giugno 2022) Bagni: "La mancanza di Mertens sarebbe un problema per il Napoli. perdere calciatori del genere significa indebolirsi" A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente, Queste le sue parole: “Zerbin, Gaetano e Luperto? Non avrei preso Tuanzebe, ma avrei tenuto Luperto. E sì, terrei in rosa tutti e tre. - afferma Bagni - La carriera de calciatore nasce sempre da un ritiro, quando feci il provino, ho capito che potevo stare in un certo calcio. Ecco perchè penso che anche Zerbin, Gaetano e Luperto debbano fare il ritiro col Napoli. Sarebbe un problema la mancanza di Mertens il prossimo anno. Vedo che Ibrahimovic rinnova e non vedo perchè il ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 7 giugno 2022): "La mancanza disarebbe un problema per ildel genere" A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Salvatore, dirigente, Queste le sue parole: “Zerbin, Gaetano e Luperto? Non avrei preso Tuanzebe, ma avrei tenuto Luperto. E sì, terrei in rosa tutti e tre. - afferma- La carriera de calciatore nasce sempre da un ritiro, quando feci il provino, ho capito che potevo stare in un certo calcio. Ecco perchè penso che anche Zerbin, Gaetano e Luperto debbano fare il ritiro col. Sarebbe un problema la mancanza diil prossimo anno. Vedo che Ibrahimovic rinnova e non vedo perchè il ...

