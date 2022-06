Arizona, un uomo affoga mentre tre agenti di polizia rimangono a guardare: «Non mi butto in acqua per te» (Di martedì 7 giugno 2022) Un uomo è affogato nel lago di Tempe Town, in Arizona, mentre tre agenti di polizia sono rimasti fermi a guardarlo morire, rifiutandosi esplicitamente di intervenire per salvarlo. Come documentano i video tratti dalle body-cam degli ufficiali, l’episodio è avvenuto verso le 5 di mattina del 28 maggio, quando la vittima, il 34enne Sean Bickings, è stata fermata per una presunta discussione con una donna, che si è subito presentata agli agenti come la moglie dell’uomo, difendendolo da eventuali accuse di violenza fisica. Nei video si vede Bickings, seduto su una panchina, venire «interrogato» per qualche minuto dai tre agenti, che hanno poi proceduto, come da protocollo, con il controllo delle identità della coppia sui loro database. ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Unto nel lago di Tempe Town, intredisono rimasti fermi a guardarlo morire, rifiutandosi esplicitamente di intervenire per salvarlo. Come documentano i video tratti dalle body-cam degli ufficiali, l’episodio è avvenuto verso le 5 di mattina del 28 maggio, quando la vittima, il 34enne Sean Bickings, è stata fermata per una presunta discussione con una donna, che si è subito presentata aglicome la moglie dell’, difendendolo da eventuali accuse di violenza fisica. Nei video si vede Bickings, seduto su una panchina, venire «interrogato» per qualche minuto dai tre, che hanno poi proceduto, come da protocollo, con il controllo delle identità della coppia sui loro database. ...

Advertising

CharlesLydgate : ••• Poliziotto in #Arizona vede uomo annegare e resta a guardare. 'To serve and Protect' solo nelle serie TV ?? - mazzettam : Trempe, Arizona: Sospesi tre poliziotti che sono rimasti a guardare un uomo mentre annegava, minacciando la moglie… - givanno : @coma_girl Io intendo queste (e ho la pianta parecchio larga). Per me calzano diverso dalle tradizionali (quelle da… -