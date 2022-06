Ad Salernitana alla CMIT TV: “Ederson-Inter, ecco la verità” (Di martedì 7 giugno 2022) L’Ad della Salernitana, Maurizio Milan, svela la verità alla CMIT TV sull’affare Ederson-Inter: tutte le possibili cifre Sarà molto lungo il calciomercato estivo, ma anche se non ha ancora aperto,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 7 giugno 2022) L’Ad della, Maurizio Milan, svela laTV sull’affare: tutte le possibili cifre Sarà molto lungo il calciomercato estivo, ma anche se non ha ancora aperto,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

mirkocalemme : #Mertens ha tutto il diritto di chiedere 4 milioni netti tra ingaggio e bonus alla firma, come il #Napoli ha il dir… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SALERNITANA, SI VA VERSO LA ROTTURA CON SABATINI Alla base di tutto divergenze col presidente… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???Milan (AD #Salernitana) alla CMIT TV: '20 milioni per #Ederson? Sì, la valutazione che abbiamo messo sul tavolo per… - danieletrecca : RT @calciomercatoit: ???Milan (AD #Salernitana) alla CMIT TV: '20 milioni per #Ederson? Sì, la valutazione che abbiamo messo sul tavolo per… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???Milan (AD #Salernitana) alla CMIT TV: '#Ederson-#Inter? In questo momento è un giocatore molto appetibile. Diciamo c… -