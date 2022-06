Accordo in Ue sul salario minimo, Orlando: «Un passo importante». Il M5s: «L’Italia cosa aspetta?» (Di martedì 7 giugno 2022) La Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl) ha annunciato che è stato raggiunto l’Accordo sulla direttiva Ue per il salario minimo. Adesso sia il Parlamento sia il Consiglio Ue dovranno approvare l’intesa in via definitiva. «Con l’Accordo politico di oggi sulla nostra proposta su salari minimi adeguati, portiamo a termine il nostro compito. Le nuove regole tuteleranno la dignità del lavoro e faranno in modo che il lavoro paghi», ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. «Nel pieno rispetto delle diversità nazionali il provvedimento favorirà dei salari minimi adeguati nell’Ue e lo sviluppo della contrattazione collettiva», ha aggiunto la presidenza di turno francese dell’Ue. June 7, 2022 Il Movimento 5 Stelle: «Da anni portiamo avanti ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) La Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl) ha annunciato che è stato raggiunto l’sulla direttiva Ue per il. Adesso sia il Parlamento sia il Consiglio Ue dovranno approvare l’intesa in via definitiva. «Con l’politico di oggi sulla nostra proposta su salari minimi adeguati, portiamo a termine il nostro compito. Le nuove regole tuteleranno la dignità del lavoro e faranno in modo che il lavoro paghi», ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. «Nel pieno rispetto delle diversità nazionali il provvedimento favorirà dei salari minimi adeguati nell’Ue e lo sviluppo della contrattazione collettiva», ha aggiunto la presidenza di turno francese dell’Ue. June 7, 2022 Il Movimento 5 Stelle: «Da anni portiamo avanti ...

