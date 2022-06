Vaiolo scimmie, in Uk casi superano quota 300 (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – superano quota 300 i casi di Vaiolo delle scimmie confermati nel Regno Unito. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria Ukhsa, che ha rilevato altri 77 casi: nel dettaglio “73 casi aggiuntivi” di Monkeypox virus sono stati segnalati “in Inghilterra, 2 casi aggiuntivi in ??Scozia e 2 in Galles”. Queste rilevazioni portano “il numero totale confermato nel Regno Unito a 302 al 5 giugno”. Attualmente dunque il bilancio è: 287 casi confermati in Inghilterra, 10 in Scozia, 2 in Irlanda del Nord e 3 in Galles. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) –300 ididelleconfermati nel Regno Unito. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria Ukhsa, che ha rilevato altri 77: nel dettaglio “73aggiuntivi” di Monkeypox virus sono stati segnalati “in Inghilterra, 2aggiuntivi in ??Scozia e 2 in Galles”. Queste rilevazioni portano “il numero totale confermato nel Regno Unito a 302 al 5 giugno”. Attualmente dunque il bilancio è: 287confermati in Inghilterra, 10 in Scozia, 2 in Irlanda del Nord e 3 in Galles. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

AlexBazzaro : Il vaiolo delle scimmie non se l’era filato nessuno. Riproviamo con animali diversi. ?? - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, l'Oms: 'Elevato il rischio di trasmissione in estate' .Contagio in contesto stop restrizioni.… - AlbertoBagnai : Dopo l’influenza del pangolino e il vaiolo delle scimmie, in valle Jannanghera riscontrato un caso della temibile d… - yajamer : RT @e_Avversi: Non uno, ma due studi ora suggeriscono che il virus del vaiolo delle scimmie circolante è stato manipolato in laboratorio… - AAppolloni : @Alessan42745900 @Adnkronos Magari come una scimmia no perché poi hanno la scusa del vaccino per il vaiolo delle scimmie!!! ???????? -