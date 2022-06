Ultime Notizie – Processo Mare-Monti, assolti Strassil, Cra, R&L e Gruppo Toto (Di lunedì 6 giugno 2022) “Siamo profondamente soddisfatti per la sentenza pienamente assolutoria con la quale il Tribunale di Pescara ha stabilito la legittimità delle condotte dell’ing. Carlo Strassil: non furono commessi reati e nessuna responsabilità è stata ritenuta ravvisabile neanche in capo alle società Cra. s.p.a. ed R&L s.r.l. Dopo tanta attesa e sofferenza, il dibattimento ha consentito di accertare la totale correttezza e legittimità delle condotte”. Così il legale di Strassil, l’avvocato Fabio Viglione, al termine dell’udienza al Tribunale di Pescara del Processo Mare-Monti, nel quale è stata assolta anche la Toto Holding Spa. L’inchiesta, avviata nel 2008 dalla Procura di Pescara, riguardava presunti illeciti relativi all’appalto per la realizzazione di lavori adeguamento di alcuni lotti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) “Siamo profondamente soddisfatti per la sentenza pienamente assolutoria con la quale il Tribunale di Pescara ha stabilito la legittimità delle condotte dell’ing. Carlo: non furono commessi reati e nessuna responsabilità è stata ritenuta ravvisabile neanche in capo alle società Cra. s.p.a. ed R&L s.r.l. Dopo tanta attesa e sofferenza, il dibattimento ha consentito di accertare la totale correttezza e legittimità delle condotte”. Così il legale di, l’avvocato Fabio Viglione, al termine dell’udienza al Tribunale di Pescara del, nel quale è stata assolta anche laHolding Spa. L’inchiesta, avviata nel 2008 dalla Procura di Pescara, riguardava presunti illeciti relativi all’appalto per la realizzazione di lavori adeguamento di alcuni lotti ...

