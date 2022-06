Ucraina, infuria la battaglia a Severodonetsk: i militari di Kiev asserragliati in un palazzo – Video (Di lunedì 6 giugno 2022) Combattimenti di strada sono in corso anche oggi a Severodonetsk; i russi stanno effettuando operazioni di assalto nei distretti di Belogorovka e Mykolayivka; attacchi aerei sono stati effettuati a Lysychansk e altre città della regione di Lugansk sono sotto tiro. I soccorritori ucraini hanno anche spento un incendio in un’area di circa 1.000 metri quadrati a Lysychansk. I russi hanno colpito a una panetteria e diversi edifici governativi e due grattacieli sono stati danneggiati. Una donna è stata ferita durante il bombardamento nemico di Privilege. È stata portata in ospedale dalla polizia. “Tuttavia, le forze armate ucraine si stanno difendendo. Il capo di Stato, che ha visitato di notte le nostre posizioni avanzate nella regione di Lugansk, ne era convinto”, ha spiegato Sergey Gaidai, capo dell’amministrazione statale regionale di Lugansk. L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Combattimenti di strada sono in corso anche oggi a; i russi stanno effettuando operazioni di assalto nei distretti di Belogorovka e Mykolayivka; attacchi aerei sono stati effettuati a Lysychansk e altre città della regione di Lugansk sono sotto tiro. I soccorritori ucraini hanno anche spento un incendio in un’area di circa 1.000 metri quadrati a Lysychansk. I russi hanno colpito a una panetteria e diversi edifici governativi e due grattacieli sono stati danneggiati. Una donna è stata ferita durante il bombardamento nemico di Privilege. È stata portata in ospedale dalla polizia. “Tuttavia, le forze armate ucraine si stanno difendendo. Il capo di Stato, che ha visitato di notte le nostre posizioni avanzate nella regione di Lugansk, ne era convinto”, ha spiegato Sergey Gaidai, capo dell’amministrazione statale regionale di Lugansk. L'articolo proviene da ...

