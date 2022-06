Advertising

AnsaLombardia : Uccisa e fatta a pezzi: genitori, abbiamo perso il nostro angelo. La madre, spero che la mia Carol possa trovare pa… - malpensa24 : A #Sestocalende i funerali di Carol Maltesi, la 26enne uccisa e fatta a pezzi a #Rescaldina - Bianca34874951 : RT @fanpage: L'ultimo saluto a Carol Maltesi, brutalmente assassinata dal vicino di casa a 26 anni - shineelite2 : RT @fanpage: L'ultimo saluto a Carol Maltesi, brutalmente assassinata dal vicino di casa a 26 anni - fanpage : L'ultimo saluto a Carol Maltesi, brutalmente assassinata dal vicino di casa a 26 anni -

"Abbiamo perso il nostro angelo". Questo il messaggio dei genitori di Carol Maltesi, prima dell'inizio del funerale della giovane a Sesto Calende (Varese). La 25enne è statadal vicino di casa Davide Fontana, 43 anni, che ha confessato, perché non sopportava che la giovane si trasferisse, come invece era sua intenzione, a Verona, dove vive il figlio. I genitori ..."Carol voleva vedere il mondo, viaggiare, sognava di diventare una hostess proprio per questo". È il ricordo di Carol Maltesi , 26 ennea pezzi dal vicino di casa a Rescaldina (Milano), dei suoi amici arrivati a Sesto Calende (Varese) , per i funerali che si terranno oggi. "Ci siamo riviste un po' di tempo fa, dopo ...«Spero che la mia Carol possa trovare un po' di pace», dice la mamma di Carol Maltesi, la 26enne uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa Davide Fontana. Oggi in ...