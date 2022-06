Tennis, Matteo Berrettini: “Ho tanta voglia di giocare, ma so che non sarà facile dopo l’infortunio” (Di lunedì 6 giugno 2022) l’infortunio è alle spalle, ora davanti c’è solo il futuro e, soprattuto, il campo. Matteo Berrettini è pronto a tornare a giocare: tra due giorni debutterà negli ottavi di finale (bye al primo turno per lui) nel torneo ATP 250 di Stoccarda, sull’erba. Le sue parole alla vigilia riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Arrivo in una condizione diversa rispetto a quella di tre anni fa, quando vinsi il torneo però sto bene e ho tanta voglia di tornare a giocare. So bene che non sarà semplice perché sono stato fermo parecchio e ho subito un infortunio complicato da risolvere e sulla mano dominante. Non sarà facile, ma da qualche parte bisogna ricominciare”. ATP Stoccarda 2022, Lorenzo Sonego liquida in due set Benoit Paire ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022)è alle spalle, ora davanti c’è solo il futuro e, soprattuto, il campo.è pronto a tornare a: tra due giorni debutterà negli ottavi di finale (bye al primo turno per lui) nel torneo ATP 250 di Stoccarda, sull’erba. Le sue parole alla vigilia riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Arrivo in una condizione diversa rispetto a quella di tre anni fa, quando vinsi il torneo però sto bene e hodi tornare a. So bene che nonsemplice perché sono stato fermo parecchio e ho subito un infortunio complicato da risolvere e sulla mano dominante. Non, ma da qualche parte bisogna ricominciare”. ATP Stoccarda 2022, Lorenzo Sonego liquida in due set Benoit Paire ...

