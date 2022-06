Studi diversi danno uno stesso risultato, la spesa per prendersi cura e portare alla maggiore età un figlio sono difficili da sostenere per una coppia media. L'assegno unico? C'è tempo fino al 30 giugno per chiederlo. Ma non cambia la vita (Di lunedì 6 giugno 2022) Si fa presto (vedi alla voce Elon Musk) a bacchettare l’Italia perché fa pochi figli e alludere pure alla ricchezza come concausa della nostra tanto deprecabile denatalità.I dati dicono il contrario. Ben due ricerche in questi giorni hanno messo nero su bianco ciò che tutti i genitori sanno benissimo: crescere un figlio costa, toppo. Secondo figlio: 10 consigli per evitare gelosie guarda le foto Leggi anche › Dal baby-boom Anni 60 alle culle vuote ... Leggi su iodonna (Di lunedì 6 giugno 2022) Si fa presto (vedivoce Elon Musk) a bacchettare l’Italia perché fa pochi figli e alludere purericchezza come concausa della nostra tanto deprecabile denatalità.I dati dicono il contrario. Ben due ricerche in questi giorni hanno messo nero su bianco ciò che tutti i genitori sanno benissimo: crescere uncosta, toppo. Secondo: 10 consigli per ere gelosie guarda le foto Leggi anche › Dal baby-boom Anni 60 alle culle vuote ...

Advertising

MariannaMaryed : @PioBelmonte @MarcelloMoscat9 @rosa_quinto @ZioKlint @EntropicBazaar @FabioBilVecchio @aspettaaspetta @Feastar5 Per… - EmmausGenova : La mano dell'artista (coevo del Nomellini, del Firpo e del Roccatagliata-Ceccardi) ha 'sbozzato' su questo supporto… - Panf57 : RT @msdsalute: Il nostro impegno per i pazienti affetti da #cancro è senza limiti: stiamo conducendo più di 2.000 studi in oltre 30 diversi… - valkeasusi : @bababukfree @Puupi200000 Gli esami li prepari sulle slide del corso, la bibliografia è un approfondimento, non un… - fiftyness : @ChanceGardi Diversi studi scientifici sostengono che una pubertà «maschile» garantisca vantaggi permanenti in term… -