Salone Mobile | Ikea Festival torna insieme al Fuorisalone 2022

Milano, 6 giu. (Adnkronos) - In occasione del FuoriSalone 2022, Ikea è all'interno degli spazi di Base Milano con il suo Ikea Festival, un ricco palinsesto di eventi ed esperienze coinvolgenti per raccontare il futuro del design, indagare come si è evoluto il rapporto delle persone con la propria casa e mostrare come sia possibile migliorare la vita quotidiana della maggioranza delle persone. Per tutta la settimana, Ikea esplora la vita in casa e le sue diverse future declinazioni attraverso tre momenti esperienziali. Innanzitutto, è possibile visitare Ögonblick - A Life at Home Exhibition, un'avvincente istallazione fisica e digitale. Come dice il nome della mostra – Ögonblick che in svedese significa "momento" – Ikea invita a scoprire come i diversi momenti di vita ...

