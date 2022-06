Rinoplastica | che cos’è e come funziona

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 6 giugno 2022) Nel novero degli interventi chirurgici più diffusi in ambito estetico c’è senza dubbio la, che riguarda il naso. Si tratta di un’operazione che ha, appunto, lo scopo di ringiovanire il naso, in modo che acquisisca una conformazione più regolare e un aspetto più armonico. Durante l’intervento si possono eseguire delle correzionili ed estetiche, in modo tale che la respirazione possa essere migliorata. Laè un intervento consigliato in presenza di difficoltà di respirazione o quando si ha un naso poco proporzionato, di grandi dimensioni o particolarmente proiettato in avanti. Lo stesso dicasi in presenza di alterazioni della respirazione o della forma del naso che sono dovute a fratture o traumi precedenti. Infine, laè consigliata anche per la punta del naso cadente, ...