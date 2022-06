Reazione a Catena riparte dal ricordo della campionessa scomparsa Lucia Menghini

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 6 giugno 2022) Marco Liorni Tornano le zip e la catene di parole di Reazioni a. Prende infatti il via oggi, alle 18.45 su Rai1, la sedicesima edizione del game show condotto da Marco Liorni, che per la prima volta nella sua storia proseguirà la corsa fino al prossimo 30 ottobre. Nuovi appuntamenti, che terranno compagnia ai telespettatori per tutta l’estate e parte dell’autunno, in cui non mancheranno delle piccole novità. “I giochi sono consolidati, ma forse ne arriverà una nuovo anche in autunno. Abbiamo rinnovato la scenografia, molto estiva, con colori ancora più decisi, e poi dopo due anni torna finalmente il pubblico in studio: ci è mancato tantissimo“ ha infatti svelato Liorni sulle pagine di Sorrisi, precisando di essere felice di tenere compagnia ai telespettatori per un periodo di tempo più lungo. Inoltre, l’esordio dia ...