Portogallo, Bruno Alves si ritira: «Finisce un viaggio…»

Il difensore portoghese Bruno Alves ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato

Bruno Alves, difensore portoghese che in Italia ha vestito le maglie di Parma e Cagliari, attraverso un post su Instagram ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.

L'ANNUNCIO – «Oggi comunico il termine della mia carriera da calciatore, ringraziando per tutto, tutti i club, dirigenti, allenatori e persone che sono state coinvolte nella mia vita sportiva. Grazie alla mia famiglia e ai miei amici per tutto il supporto in ogni momento. Viaggio che Finisce ma si presenteranno altre occasioni. A presto, GRAZIE!».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

