Oroscopo Branko di Lunedì 6 Giugno 2022 | Toro fortunato

(Di lunedì 6 giugno 2022) L’diper oggi,Ariete La Luna è passata in Vergine e indica veramente tanto per voi sia oggi che domani. Siete incoraggiati a proseguire con le vostre iniziative.Luna in Vergine è la vostra fortuna per cui fino a sabato potete fare moltissimo nel campo professionale e finanziario. Gemelli Amici dei Gemelli oggi state molto attenti perché avvertirete un forte malessere allo stomaco. Soluzioni in ambito professionale e familiare. Cancro Questa Luna dice che potete progredire, migliorare, realizzare. Non lasciatevi confondere dai vostri pensieri. Leone La vostra aggressività tende a sfociare nel lavoro sotto forma di rivalità. Quanti soldi promettono queste stelle ma bisogna aspettare. Vergine Amici della Vergine, nessuno riesce ad ...