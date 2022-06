Advertising

calciomercatopp : Olanda, De Ligt: 'Van Dijk e De Vrij hanno un vantaggio, giocherò meno' - sportli26181512 : Olanda, De Ligt: 'Van Dijk e De Vrij hanno un vantaggio, giocherò meno': Intervenuto ai microfoni di… - ZonaBianconeri : RT @TMit_news: Juve, de Ligt ribadisce: 'Nessun accordo raggiunto, trattativa rinnovo alle battute iniziali' - TMit_news : Juve, de Ligt ribadisce: 'Nessun accordo raggiunto, trattativa rinnovo alle battute iniziali'… - infoitsport : Olanda, parla De Ligt: 'Van Dijk e De Vrij hanno un vantaggio su di me nella difesa a tre' -

...Deha rincarato la dose e non ha fatto dietrofront sul suo futuro alla Juventus con il rinnovo di contratto che, a suo dire, è soltanto agli inizi delle trattative. POCO SPAZIO IN- 'In ...E le parole di Matthijs Dedal ritiro dell'non sono state da meno: "Al momento sono in corso delle discussioni, quando arriverà il momento giusto, deciderò se rinnovare il contratto o se ...Dopo l'intervista concessa ieri a NOS, il difensore centrale della Juventus, Matthijs De Ligt ha rincarato la dose e non ha fatto dietrofront sul suo futuro alla Juventus con il rinnovo di contratto c ...Matthijs de Ligt ha rilasciato un'intervista ai microfoni di ESPN Olanda, soffermandosi anche sul suo futuro e la trattativa per il rinnovo con la Juventus. "Il fatto che ora mi ...