Mertens | Galetti | “In caso di addio la società dovrebbe ingaggiare anche il sostituto di Osimhen”

Mertens Galetti – A IlSognoNelCuore.com è intervenuto Rudy Galetti, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto dell'intervista. "Mertens avrebbe chiesto 4 milioni al Napoli: a queste cifre il rinnovo è possibile? Sicuramente sono cifre alte per la nuova linea del Napoli, che, se confermate, vedo difficile che possa rinnovare con gli azzurri, anche per il tetto ingaggi ormai abbassato. Credo che questa linea coinvolgerà anche Dries, come accaduto con Insigne e come potrà verificarsi con Koulibaly, anche se ci sono dei calciatori che meriterebbero un ritocco. De Laurentiis ha tirato in ballo anche la situazione del Milan in correlazione all'abbassamento del tetto ingaggi, ma deve esserci una flessibilità.

