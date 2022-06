Matteo Berrettini: “Felice di tornare a giocare. Pronto per Stoccarda” (Di lunedì 6 giugno 2022) Matteo Berrettini, dopo l’infortunio alla spalla, è Pronto a tornare in campo all’ATP 250 di Stoccarda. La Gazzetta dello Sport ha intervista il tennista che ha dichiarato: “Arrivo in una condizione diversa rispetto a quella di tre anni fa, ma sto bene e ho tanta voglia di tornare a giocare. So bene che non sarà semplice visto il tempo in cui sono stato fermo parecchio, ma da qualche parte bisogna ricominciare”. Il torneo si giocherà sull’erba: “Su questa superficie mi sento a mia agio. L’ultima volta che ci ho giocato ero in campo per la finale di Wimbledon. Dal punto di punto di vista della testa anche sto bene: nonostante sia consapevole che è uno dei momenti più complessi da gestire dalla mia carriera. Affronterò la situazione a testa alta”. Poi ha commentato ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022), dopo l’infortunio alla spalla, èin campo all’ATP 250 di. La Gazzetta dello Sport ha intervista il tennista che ha dichiarato: “Arrivo in una condizione diversa rispetto a quella di tre anni fa, ma sto bene e ho tanta voglia di. So bene che non sarà semplice visto il tempo in cui sono stato fermo parecchio, ma da qualche parte bisogna ricominciare”. Il torneo si giocherà sull’erba: “Su questa superficie mi sento a mia agio. L’ultima volta che ci ho giocato ero in campo per la finale di Wimbledon. Dal punto di punto di vista della testa anche sto bene: nonostante sia consapevole che è uno dei momenti più complessi da gestire dalla mia carriera. Affronterò la situazione a testa alta”. Poi ha commentato ...

