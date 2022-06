Advertising

ICIsraele : “Oleg Sentsov: 'Io, regista soldato lotto e scrivo un film sul fronte del Donbass' Lo intervista Fabio Tonacci ”… - corzunino : L'intervista a Oleg Sentsov. “Io, regista soldato, lotto e scrivo un film sul fronte del Donbass” - andreastoolbox : L'intervista a Oleg Sentsov. “Io, regista soldato lotto e scrivo un film sul fronte del Donbass” - la Repubblica - serenel14278447 : Ucraina, intervista al vicesindaco di Odessa Oleg Brindak: 'Le navi devono salpare entro 20 giorni o il grano marci… - AriannaFinos : RT @corzunino: La crisi del grano raccontata da un ucraino informato. Ucraina, intervista al vicesindaco di Odessa Oleg Brindak: “Le navi d… -

la Repubblica

SLOVIANSK - Da tre mesiSentsov va alla guerra con un fucile e con un taccuino. Uno dei due attrezzi non l'ha ancora usato. "Mai sparato un colpo. Non è un conflitto di scontri a fuoco, questo. Si combatte con l'...... in un'all'agenzia di stampa Anadolu, il portavoce del presidente turco, Ibrahim Kalin, ... È stato il caustico commento del portavoce del ministero degli Esteri di Kiev,Nikolenko, alle ... L'intervista a Oleg Sentsov. “Io, regista soldato, lotto e scrivo un film sul fronte del Donbass” Attivista e scrittore, premio Sakharov, è stato prigioniero dei russi per cinque anni e ora combatte per il suo Paese. “Appunto le mie idee sotto ..."Le derrate devono arrivare nei Paesi del Nordafrica e del Medioriente il prima possibile, o quei Paesi finiranno per entrare in crisi" ...