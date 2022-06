"Lei con un miliardario americano, lui torna a Londra": Meghan mette le corna a Harry? L'ultima bomba (Di lunedì 6 giugno 2022) Anche se in pubblico durante le cerimonie istituzionali del Giubileo di Platino per i 70 anni di trono della Regina Elisabetta II li abbiamo visti sempre distanti (non una parola, né uno sguardo), un incontro ravvicinato tra Harry e William ci sarebbe stato durante un pranzo a porte chiuse con Elisabetta, Carlo e Camilla e altri "big" della famiglia reale. Presenti ovviamente anche le cognate Kate e Meghan. Ma sul contenuto dei colloqui dei due fratelli «non si saprà nulla». Ne è convinto Antonio Caprarica, esperto italiano della corte britannica, che uscirà nei prossimi giorni con il suo ultimo libro "William & Harry", sottotitolo: "Da inseparabili a nemici" (Sperling & Kupfer pag. 288 euro 19,90). In questo nuovo capitolo della saga dei Windsor l'autore ne ricostruisce le fasi più recenti, scandagliando il complicato vincolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Anche se in pubblico durante le cerimonie istituzionali del Giubileo di Platino per i 70 anni di trono della Regina Elisabetta II li abbiamo visti sempre distanti (non una parola, né uno sguardo), un incontro ravvicinato trae William ci sarebbe stato durante un pranzo a porte chiuse con Elisabetta, Carlo e Camilla e altri "big" della famiglia reale. Presenti ovviamente anche le cognate Kate e. Ma sul contenuto dei colloqui dei due fratelli «non si saprà nulla». Ne è convinto Antonio Caprarica, esperto italiano della corte britannica, che uscirà nei prossimi giorni con il suo ultimo libro "William &", sottotitolo: "Da inseparabili a nemici" (Sperling & Kupfer pag. 288 euro 19,90). In questo nuovo capitolo della saga dei Windsor l'autore ne ricostruisce le fasi più recenti, scandagliando il complicato vincolo ...

