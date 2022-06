La recessione non viene dall’Ovest. Ecco perché (Di lunedì 6 giugno 2022) L’America – scrive l’ultimo fascicolo di The Economist – sarà fortunata ad evitare una recessione nei prossimi due anni. Poiché la Federal Reserve sta aumentando in modo aggressivo i tassi di interesse per contenere l’inflazione, la pressione al ribasso sulla crescita sarà intensa. Non ci sono due recessioni uguali. Le due più recenti in America – la crisi finanziaria globale del 2007-09 e l’inizio da brividi della pandemia di Covid-19 – sono state forti. C’è motivo di cauto ottimismo – aggiungiamo – sul fatto che una recessione Usa in arrivo sarà più mite. Le famiglie hanno ampi risparmi, in parte grazie ai pagamenti di ristori e stimoli durante la pandemia (hanno raggiunto l’equivalente del 26% del Pil). Un mercato del lavoro molto serrato può ammortizzare le persone dalla disoccupazione (ora attorno al 3,5% del Pil, quindi frizionale). Molte aziende ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 giugno 2022) L’America – scrive l’ultimo fascicolo di The Economist – sarà fortunata ad evitare unanei prossimi due anni. Poiché la Federal Reserve sta aumentando in modo aggressivo i tassi di interesse per contenere l’inflazione, la pressione al ribasso sulla crescita sarà intensa. Non ci sono due recessioni uguali. Le due più recenti in America – la crisi finanziaria globale del 2007-09 e l’inizio da brividi della pandemia di Covid-19 – sono state forti. C’è motivo di cauto ottimismo – aggiungiamo – sul fatto che unaUsa in arrivo sarà più mite. Le famiglie hanno ampi risparmi, in parte grazie ai pagamenti di ristori e stimoli durante la pandemia (hanno raggiunto l’equivalente del 26% del Pil). Un mercato del lavoro molto serrato può ammortizzare le persone dalla disoccupazione (ora attorno al 3,5% del Pil, quindi frizionale). Molte aziende ...

Advertising

formichenews : La recessione non viene dall’Ovest. Ecco perché Il commento di @GiuseppePennis4 ?? - CesareMontanari : #SalarioMinimo #RDC #governodeipeggiori #recessione #Confindustria #Visco #Meloni #Bonomi :Profitto e speculaz… - F52 : RT @GiancarloDeRisi: ???????Ecco come i giornalai di casa nostra fanno tifo per #Kiev e non per la #PACE. Non conta che #benzina?? e cibo sian… - cavicchioli : RT @classcnbc: URAGANO? NON PER MESTER (FED) Il rischio di recessione è aumentato, ma non vede un uragano economico, Loretta #Mester, Pres… - ganjamanxxx1 : RT @durezzadelviver: Così, senza fare un plissé. -