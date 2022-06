“Ho chiamato i soccorsi!”: brutta disavventura per Federica Panicucci, attimi di paura totale (Di lunedì 6 giugno 2022) La conduttrice Federica Panicucci è reduce da un grosso spavento: nuovo incidente per la mattatrice di “Mattino 5”. Federica Panicucci (fonte youtube)La blasonata e pacata conduttrice di “Mattino 5” ha da qualche ora condiviso con i fan preoccupati un incidente in cui è stata coinvolta con il marito Marco Bacini durante un viaggio in auto. La coppia si stava recando con i figli Sofia e Mattia a Lucca, per presenziare ad un matrimonio in famiglia. Federica Panicucci, che ormai annovera un milione di follower su Instagram, ha concesso ai fan un resoconto dettagliato della sua disavventura in strada. Federica Panicucci, il sollievo dopo lo spavento on the road screenshot InstagramLa nota conduttrice, volto insostituibile di “Mattino 5” ... Leggi su specialmag (Di lunedì 6 giugno 2022) La conduttriceè reduce da un grosso spavento: nuovo incidente per la mattatrice di “Mattino 5”.(fonte youtube)La blasonata e pacata conduttrice di “Mattino 5” ha da qualche ora condiviso con i fan preoccupati un incidente in cui è stata coinvolta con il marito Marco Bacini durante un viaggio in auto. La coppia si stava recando con i figli Sofia e Mattia a Lucca, per presenziare ad un matrimonio in famiglia., che ormai annovera un milione di follower su Instagram, ha concesso ai fan un resoconto dettagliato della suain strada., il sollievo dopo lo spavento on the road screenshot InstagramLa nota conduttrice, volto insostituibile di “Mattino 5” ...

Advertising

riserbatoe : @MagaMagaoz Penso gli avesse comunicato la sua decisione di separarsi, hanno avuto una discussione accesa da procur… - himeralive : Attimi di tensione per un bambino trovato a faccia in giù in una piscina di una residenza privata a Villagrazia di… - GDS_it : L'hanno visto riverso a faccia in giù in #piscina ed hanno subito chiamato i soccorsi. Il bambino ha 7 anni ed ora… - JPCK72 : RT @ilgiornale: La tragedia a Termini Imerese, nel Palermitano. I genitori lo hanno portato in ospedale dopo aver chiamato i soccorsi. Sull… - ilgiornale : La tragedia a Termini Imerese, nel Palermitano. I genitori lo hanno portato in ospedale dopo aver chiamato i soccor… -