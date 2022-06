Frosinone | elicottero precipita in un’abitazione privata | due feriti in condizioni critiche

Leggi su tvzap

(Di lunedì 6 giugno 2022) Un tragico incidente ha colpito due persone che viaggiavano a bordo di un: entrambe hanno riportato lesioni gravissime. Il tutto è accaduto ieri, domenica 5 giugno, in serata. Unha avuto un’avaria, ha perso quota ed èto nel giardino disituata a Casalvieri, in provincia di, gravissimo incidente in: dueA causa di un’avaria, il velivolo ha perso quota piombando al suolo. L’è caduto nei pressi del bivio con la città di Arpino, nel giardino dia Casalvieri, paese del Sorano in provincia di. Subito dopo il tremendo impatto, il mezzo ha preso fuoco. Era un ...