Fra guerrafondai ci si capisce. Johnson provoca Putin e ora lo Zar torna a minacciare Kiev (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Regno Unito di Boris Johnson alza la posta in palio e sfida la Russia. Come anticipato nei giorni scorsi, Londra fornirà sistemi missilistici a lungo raggio a Kiev. Una mossa che ha fatto sobbalzare sulla sedia il ministro degli esteri Russo, Serghei Lavrov, che minaccia rappresaglie. “Siamo pronti a colpire territori ucraini più lontani dai nostri confini quanto più potente sarà la portata delle nuove armi che Kiev riceverà dall’Occidente” ha spiegato il ministro. LA MINACCIA Insomma la guerra torna a Kiev. Anzi è già tornata visto che poche ore fa la capitale è stata oggetto di un bombardamento russo. E per questo le parole di Lavrov preoccupano visto che Mosca ha minacciato la capitale ucraina come forma di ritorsione dell’invio di lanciarazzi a lungo raggio da parte dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Regno Unito di Borisalza la posta in palio e sfida la Russia. Come anticipato nei giorni scorsi, Londra fornirà sistemi missilistici a lungo raggio a. Una mossa che ha fatto sobbalzare sulla sedia il ministro degli esteri Russo, Serghei Lavrov, che minaccia rappresaglie. “Siamo pronti a colpire territori ucraini più lontani dai nostri confini quanto più potente sarà la portata delle nuove armi chericeverà dall’Occidente” ha spiegato il ministro. LA MINACCIA Insomma la guerra. Anzi è giàta visto che poche ore fa la capitale è stata oggetto di un bombardamento russo. E per questo le parole di Lavrov preoccupano visto che Mosca ha minacciato la capitale ucraina come forma di ritorsione dell’invio di lanciarazzi a lungo raggio da parte dei ...

