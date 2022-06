F1 | GP Azerbaigian 2022 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 10-12 giugno

(Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo aver saltato undi gara, questo weekend il circus torna protagonista a Baku per la tre-giorni del Gran Premio d’, valido come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo atto di un double header che si completerà dal 17 al 19a Montreal, in Canada. Si torna in pista dunque tra i muri del velocissimo circuito cittadino di Baku con Max Verstappen in testa al campionato piloti a +9 sul monegasco della Ferrari Charles Leclerc e a +15 sul compagno di squadra messicano della Red Bull Sergio Perez. Scuderia di Maranello che insegue invece il Drink Team da -36 nel Mondiale costruttori. Tutte le sessioni del weekend azero verranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213), mentre la diretta ...

