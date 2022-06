Ecco Passionflix | la Tesla dello streaming

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 6 giugno 2022) L’altro impero Musk: le commedie romantiche The New York Times, pagina 1, di Brooks Barnes. Tosca Musk non è particolarmente interessata al turismo spaziale o alla produzione di auto elettriche. Non è un’agitatrice su Twitter che ora sta comprando Twitter. Non è una persona ricca, o almeno non di quelle più ricche del mondo. Ma è simile a Elon Musk, il suo fratello maggiore, in almeno un modo: è determinata a trasformare un’idea facilmente ridicolizzata in un’impresa di successo, che i profeti di sventura siano maledetti. Si tratta di romanzi d’amore. La signora Musk, 47 anni, è l’artefice di, un servizio diin abbonamento dedicato agli adattamenti di film e serie di romanzi rosa di largo consumo e di fan fiction erotiche. Il servizio online costa 6 dollari al mese e organizza i contenuti in base a un “barometro della cattiveria”. ...