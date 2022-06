Classifica Giro del Delfinato 2022: Alexis Vuillermoz in vetta, secondo Skaarseth (Di lunedì 6 giugno 2022) A tre anni dall’ultima vittoria torna a gioire Alexis Vuillermoz: nella seconda tappa del Giro del Delfinato 2022 l’esperto corridore francese della Total Energies centra la fuga giusta e riesce a spuntarla in uno sprint ristretto. Per lui gioia doppia: grazie agli abbuoni, infatti, va a vestire anche la Maglia Gialla di leader della Classifica generale strappandola dalle spalle di Wout van Aert. Andiamo a scoprire la Classifica completa. Classifica SECONDA TAPPA Giro DEL Delfinato 2022 1 Alexis Vuillermoz 141 TOTALENERGIES 08H 40? 55” – B : 10” – 2 ANDERS Skaarseth 85 UNO-X PRO CYCLING TEAM 08H 40? 58” + 00H 00? 03” B : 7” – 3 OLIVIER LE GAC 64 ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) A tre anni dall’ultima vittoria torna a gioire: nella seconda tappa deldell’esperto corridore francese della Total Energies centra la fuga giusta e riesce a spuntarla in uno sprint ristretto. Per lui gioia doppia: grazie agli abbuoni, infatti, va a vestire anche la Maglia Gialla di leader dellagenerale strappandola dalle spalle di Wout van Aert. Andiamo a scoprire lacompleta.SECONDA TAPPADEL141 TOTALENERGIES 08H 40? 55” – B : 10” – 2 ANDERS85 UNO-X PRO CYCLING TEAM 08H 40? 58” + 00H 00? 03” B : 7” – 3 OLIVIER LE GAC 64 ...

