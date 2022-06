Calciomercato Napoli, sondaggio per Djuric: può essere il sostituto di Petagna (Di lunedì 6 giugno 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri starebbero pensando a Djuric della Salernitana in casa di cessione di Petagna Il Napoli lavora anche a colpi di secondo piano, quelli utili per allungare la panchina a disposizione di Luciano Spalletti. Tra questi, come riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe anche Milan Djuric in scadenza di contratto con la Salernitana e ancora senza accordo. Gli azzurri avrebbero fatto dei sondaggi per il gigante bosniaco che potrebbe diventare un’idea concreta in caso di addio di Petagna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022): gli azzurri starebbero pensando adella Salernitana in casa di cessione diIllavora anche a colpi di secondo piano, quelli utili per allungare la panchina a disposizione di Luciano Spalletti. Tra questi, come riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe anche Milanin scadenza di contratto con la Salernitana e ancora senza accordo. Gli azzurri avrebbero fatto dei sondaggi per il gigante bosniaco che potrebbe diventare un’idea concreta in caso di addio di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

