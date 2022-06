Calcio, Sabatini: “Io bugiardo per Iervolino? Lo porto in tribunale” (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Non diceva questo quando mi chiedeva quasi piangendo di salvare la Salernitana, sulle commissioni sono d’accordo, non le pagasse”. Ai microfoni di Radio Anch’io Sport l’ex direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini replica alle dichiarazioni sulla stampa del presidente del club campano, Danilo Iervolino. “Se mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale insieme a me, anche se lui ha grandi avvocati. Credo che sia una caduta di stile e di cattivo gusto”. “Il problema delle commissioni – aggiunge Sabatini – non è un problema mio, è un problema del Calcio, ideologico. Non contesto questo e accetto quello che dice Iervolino. Ancora oggi mi spiace non aver pagato una commissione di 4 milioni a Raiola per Pogba alla Roma. Ancora ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Non diceva questo quando mi chiedeva quasi piangendo di salvare la Salernitana, sulle commissioni sono d’accordo, non le pagasse”. Ai microfoni di Radio Anch’io Sport l’ex direttore sportivo della Salernitana Walterreplica alle dichiarazioni sulla stampa del presidente del club campano, Danilo. “Se mi ha dato delverrà ininsieme a me, anche se lui ha grandi avvocati. Credo che sia una caduta di stile e di cattivo gusto”. “Il problema delle commissioni – aggiunge– non è un problema mio, è un problema del, ideologico. Non contesto questo e accetto quello che dice. Ancora oggi mi spiace non aver pagato una commissione di 4 milioni a Raiola per Pogba alla Roma. Ancora ...

Advertising

_RP10_ : @ferlito_fabio Il vostro presidente non sa nemmeno cosa sia il calcio! Senza Sabatini eravate in B. Poche storie…… - CalcioOggi : Salernitana, Iervolino all'attacco: 'Sabatini è un bugiardo' - Sportmediaset - Sport Mediaset - News24_it : Salernitana, Iervolino all'attacco: 'Sabatini è un bugiardo' - Sportmediaset - Sport Mediaset - ilnonnosimpson : RT @sportmediaset: Iervolino-Sabatini, volano gli stracci: 'Bugiardo'. 'Ti porto in tribunale' #salernitana #sabatini #iervolino #sportmed… - Nos2478 : @AlfredoPedulla Mi spiace ma i fatti parlano da soli, senza sabatini salernitana in b senza speranza, con sabatini… -