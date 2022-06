Boris Johnson è salvo. Ma solo per ora (Di lunedì 6 giugno 2022) Boris Johnson rimane in sella al Partito conservatore. Il Comitato 1922, cioè il gruppo parlamentare tory, gli ha rinnovato la fiducia. Il leader e primo ministro britannico ha incassato il sì di 211 deputati. In 148 hanno votato contro di lui. Il futuro, però, non sarà facile. Proverà a ricompattare il partito tagliando le tasse, come ha promesso nel pomeriggio sostenendo che “il meglio deve ancora venire”. Come raccontato nelle scorse ore su Formiche.net, Sir Graham Brady, presidente del Comitato 1922, aveva comunicato a Johnson di aver raccolto un numero sufficiente di lettere per il voto di fiducia (almeno il 15% dei deputati) già nella giornata di domenica. Il voto si è tenuto all’indomani delle celebrazioni per il giubileo di platino della regina Elisabetta II. In una nota con i 13 motivi per cacciarlo, i cosiddetti ribelli hanno ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 giugno 2022)rimane in sella al Partito conservatore. Il Comitato 1922, cioè il gruppo parlamentare tory, gli ha rinnovato la fiducia. Il leader e primo ministro britannico ha incassato il sì di 211 deputati. In 148 hanno votato contro di lui. Il futuro, però, non sarà facile. Proverà a ricompattare il partito tagliando le tasse, come ha promesso nel pomeriggio sostenendo che “il meglio deve ancora venire”. Come raccontato nelle scorse ore su Formiche.net, Sir Graham Brady, presidente del Comitato 1922, aveva comunicato adi aver raccolto un numero sufficiente di lettere per il voto di fiducia (almeno il 15% dei deputati) già nella giornata di domenica. Il voto si è tenuto all’indomani delle celebrazioni per il giubileo di platino della regina Elisabetta II. In una nota con i 13 motivi per cacciarlo, i cosiddetti ribelli hanno ...

rtl1025 : ?? Urne chiuse e scrutinio in corso nell'ambito del voto indetto in seno al Partito Conservatore britannico in segui… - antoguerrera : UFFICIALE: nelle prossime ore ci sarà un voto di sfiducia dei conservatori su Boris Johnson. Raggiunte le 54 letter… - you_trend : ???? #UK: questa sera voto di fiducia interno ai #Conservatori sulla leadership di Boris #Johnson - Antizanz : RT @dariodangelo91: 32/n Finalmente il risultato: Boris Johnson vince il voto di sfiducia con 211 Sì e 148 No! Un successo aritmetico ma no… - GabrieleCarrer : Boris Johnson è salvo – per ora. I ribelli sono tanti e si faranno sentire già nelle prossime settimane. Fissatevi… -