AEW | Aggiornamenti sugli infortuni di CM Punk | Bryan Danielson e Adam Cole

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 6 giugno 2022) La AEW non sta avendo molta fortuna con gliin questo periodo. Ad essersi fatti male sono stati tre big della compagnia tra cui il campione del mondo CM, laureatosi tale solo una settimana fa a Double or Nothing. PWInsider riporta che non si sa ancora quando CMsi sottoporrà a un intervento chirurgico al piede, ma assucira che l’intervento sia l’unica opzione e che è improbabile che l’o possa guarire correttamente senza l’intervento. Inoltre, non è stata confermata la voce secondo cuiavrebbe subito una commozione cerebrale all’AEW Double or Nothing. Sembra che abbia subito una botta durante il match di Anarchy in the Arena e che ora sarà fuori gioco fino a quando non sarà autorizzato dal punto di vista medico. Visto il passato di ...