730 precompilato: da oggi 6 giugno si può correggere, integrare, annullare. Ecco come (Di lunedì 6 giugno 2022) Al via un’altra tappa del 730 precompilato 2022. Da oggi 6 giugno chi ha già inviato la dichiarazione online e si accorge di aver dimenticato dati o di non aver dichiarato alcuni redditi percepiti può rimediare inviando, a seconda del caso, o un modello correttivo o un modello aggiuntivo. Ricordiamo che già dal 23 maggio è possibile consultare la propria precompilata direttamente online, sulla propria area riservata del sito dell’Agenzia entrate. E inoltre, dal 31 maggio al 30 settembre 2022 è possibile anche modificarla e inviarla per conto proprio, con i dati già inseriti dal Fisco. Vediamo i due casi in cui si possono inviare dal 6 giugno i modelli correttivo e aggiuntivo, e come fare per non incorrere in errori. 730 precompilato: invio online dal 31 maggio Dallo scorso 23 maggio ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 6 giugno 2022) Al via un’altra tappa del 7302022. Dachi ha già inviato la dichiarazione online e si accorge di aver dimenticato dati o di non aver dichiarato alcuni redditi percepiti può rimediare inviando, a seconda del caso, o un modello correttivo o un modello aggiuntivo. Ricordiamo che già dal 23 maggio è possibile consultare la propria precompilata direttamente online, sulla propria area riservata del sito dell’Agenzia entrate. E inoltre, dal 31 maggio al 30 settembre 2022 è possibile anche modificarla e inviarla per conto proprio, con i dati già inseriti dal Fisco. Vediamo i due casi in cui si possono inviare dal 6i modelli correttivo e aggiuntivo, efare per non incorrere in errori. 730: invio online dal 31 maggio Dallo scorso 23 maggio ...

