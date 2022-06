Wimbledon 2022, Novak Djokovic sarà l’uomo da battere, con tante incognite sulla concorrenza. Dubbi sulla condizione di Berrettini (Di domenica 5 giugno 2022) Rafael Nadal ha da poco alzato al cielo la coppa del suo quattordicesimo Roland Garros. L’ennesima impresa del campione spagnolo, salito a quota ventidue nella classifica dei titoli Slam, allungando ulteriormente su Roger Federer e Novak Djokovic, che restano fermi a venti. Finita la stagione sulla terra rossa adesso è il tempo di pensare a quella sull’erba e soprattutto al torneo di Wimbledon, che potrebbe essere l’occasione per Djokovic di accorciare sul maiorchino. Il serbo si presenta come l’uomo da battere ai The Championships, dove difenderà il titolo conquistato nella passata stagione. Djokovic perderà in queste settimane il numero uno del mondo e questa potrebbe essere un’ulteriore motivazione per il nativo di Belgrado in ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Rafael Nadal ha da poco alzato al cielo la coppa del suo quattordicesimo Roland Garros. L’ennesima impresa del campione spagnolo, salito a quota ventidue nella classifica dei titoli Slam, allungando ulteriormente su Roger Federer e, che restano fermi a venti. Finita la stagioneterra rossa adesso è il tempo di pensare a quella sull’erba e soprattutto al torneo di, che potrebbe essere l’occasione perdi accorciare sul maiorchino. Il serbo si presenta comedaai The Championships, dove difenderà il titolo conquistato nella passata stagione.perderà in queste settimane il numero uno del mondo e questa potrebbe essere un’ulteriore motivazione per il nativo di Belgrado in ...

Advertising

gippu1 : Gli ultimi quattro tennisti italiani ad arrivare in semifinale in uno Slam sono tutti tifosi della #Fiorentina (Ber… - ItsGabbo05 : 2/2 Slam nel 2022 per #Nadal. Riuscirà a vincere il #GrandeSlam prima di #Djokovic che l'anno scorso se l'è fatto s… - l2plusleftt : Wimbledon 2022 non può essere reale quindi non esiste - lukesky95199961 : RT @romafaschifo: Dopo i cinghiali, le sterpaglie. A roma e dintorni non vengono potate da decenni, rovi e piante infestanti a volte sono a… - PaulSim81878175 : Wimbledon 2022: Se lo vince Djokovic, è stata un'esibizione I don't care Se lo vince Berrettini o qualcun'altro t… -