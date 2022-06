Uomini e Donne, svolta nella relazione tra Diego e Aneta: il grande annuncio (Di domenica 5 giugno 2022) Si sono conosciuti a Uomini e Donne qualche mese fa e stanno insieme da un paio di mesi appena, ma Diego Tavani e Aneta Buchtova, volti noti del trono over, fanno decisamente sul serio. Al punto che da settembre andranno a convivere. A raccontarlo sono stati loro stessi in una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, il portale ufficiale dell’amatissimo talk show di Maria De Filippi. Uomini e Donne, Riccardo rivela cosa ha fatto Ida dopo il programma Guarnieri ha fatto sapere tramite un'intervista che la Platano avrebbe preso una decisione drastica nei suoi confronti Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 5 giugno 2022) Si sono conosciuti aqualche mese fa e stanno insieme da un paio di mesi appena, maTavani eBuchtova, volti noti del trono over, fanno decisamente sul serio. Al punto che da settembre andranno a convivere. A raccontarlo sono stati loro stessi in una recente intervista rilasciata aMagazine, il portale ufficiale dell’amatissimo talk show di Maria De Filippi., Riccardo rivela cosa ha fatto Ida dopo il programma Guarnieri ha fatto sapere tramite un'intervista che la Platano avrebbe preso una decisione drastica nei suoi confrontie ...

