Top Gun: Maverick, il film è campione d'incassi: ora punta all'Oscar

Il film di Tom Cruise ha riportato la gente al cinema e ha ottenuto anche ottime recensioni di critica, ora punta alla massima onorificenza del cinema. Ha davvero sbancato i botteghini. Alcuni potrebbero dire che fosse una cosa ovvia, altri potrebbero rimanere sorpresi, del resto il cinema post-pandemia è molto in difficoltà. Di sicuro, non ci si aspettava un flop. Tom Cruise e Jennifer Connoly in una scena del film (screenshot)Top Gun: Maverick è riuscito a fare quello che molti speravano, per la sopravvivenza delle sale: convincere la gente a tornare al cinema. E che ritorno: il film ha già guadagnato 160 milioni di dollari, a 10 giorni dalla sua uscita nella sale.

