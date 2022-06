Scoppio in un deposito di container. Strage vicino al porto di Chittagong (Di domenica 5 giugno 2022) Almeno 35 persone sono morte e 450 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di un deposito di container nella città portuale di Chittagong, nel sud-est del Bangladesh. Tra le vittime ci sono anche agenti di polizia e i vigili del fuoco di Chittagong. I feriti sono stati portati d'urgenza in diversi ospedali nelle città di Sitakund e Chittagong, secondo quanto riporta il quotidiano "New Age Bangladesh". Secondo le indagini preliminari, intorno alle 21 di ieri (ora locale) nel deposito dei container è scoppiato un incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnerlo, ma due ore dopo si è verificata un'esplosione che ha provocato il propagarsi dell'incendio. La presenza di sostanze chimiche in uno dei container avrebbe facilitato lo sviluppo ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Almeno 35 persone sono morte e 450 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di undinella città portuale di, nel sud-est del Bangladesh. Tra le vittime ci sono anche agenti di polizia e i vigili del fuoco di. I feriti sono stati portati d'urgenza in diversi ospedali nelle città di Sitakund e, secondo quanto riporta il quotidiano "New Age Bangladesh". Secondo le indagini preliminari, intorno alle 21 di ieri (ora locale) neldeiè scoppiato un incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnerlo, ma due ore dopo si è verificata un'esplosione che ha provocato il propagarsi dell'incendio. La presenza di sostanze chimiche in uno deiavrebbe facilitato lo sviluppo ...

