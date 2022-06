Roma, Nemanja Matic è il secondo acquisto del calciomercato. A Mourinho subito il sostituto di Mkhitaryan (Di domenica 5 giugno 2022) Ad un'azione corrisponde un'immediata reazione: la Roma dice addio a Henrikh Mkhitaryan e dà il benvenuto a Nemanja Matic. Il secondo acquisto del calciomercato estivo dei giallorossi, che hanno già l'accordo per il portiere Svilar che si libera a parametro zero dal Benfica, è rappresentato dal mediano serbo. Dopo aver incassato il no al rinnovo del centrocampista armeno, che ha scelto di preferire il corteggiamento dell'Inter, Tiago Pinto e José Mourinho hanno deciso di ingranare la marcia e di trovare subito un rinforzo per la metà campo, portando in dirittura d'arrivo la trattativa per l'ormai ex giocatore del Manchester United (anche lui si svincolerà il 30 giugno). Matic era stato già offerto dal suo agente circa ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Ad un'azione corrisponde un'immediata reazione: ladice addio a Henrikhe dà il benvenuto a. Ildelestivo dei giallorossi, che hanno già l'accordo per il portiere Svilar che si libera a parametro zero dal Benfica, è rappresentato dal mediano serbo. Dopo aver incassato il no al rinnovo del centrocampista armeno, che ha scelto di preferire il corteggiamento dell'Inter, Tiago Pinto e Joséhanno deciso di ingranare la marcia e di trovareun rinforzo per la metà campo, portando in dirittura d'arrivo la trattativa per l'ormai ex giocatore del Manchester United (anche lui si svincolerà il 30 giugno).era stato già offerto dal suo agente circa ...

