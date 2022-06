Power Hits Estate 2022, al via le prevendite, Fedez e Marco Mengoni primi ospiti (Di domenica 5 giugno 2022) Al via la vendita dei biglietti del Power Hits Estate 2022 all’Arena di Verona, i primi ospiti annunciati sono Fedez e Marco Mengoni In vendita su ticketone.it i biglietti per il Power Hits Estate 2022 di RTL 102.5. Anche quest’anno l’evento musicale più atteso dell’Estate andrà in scena all’Arena di Verona il 31 agosto. Sul palco, RTL 102.5 decreterà il tormentone estivo del 2022. Stellare il cast e non mancheranno altre sorprese! I primi ospiti sono Fedez e Marco Mengoni. L’inizio della vendita dei biglietti è stato annunciato in diretta sulla prima ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 5 giugno 2022) Al via la vendita dei biglietti delall’Arena di Verona, iannunciati sonoIn vendita su ticketone.it i biglietti per ildi RTL 102.5. Anche quest’anno l’evento musicale più atteso dell’andrà in scena all’Arena di Verona il 31 agosto. Sul palco, RTL 102.5 decreterà il tormentone estivo del. Stellare il cast e non mancheranno altre sorprese! Isono. L’inizio della vendita dei biglietti è stato annunciato in diretta sulla prima ...

Advertising

rtl1025 : ?? @mengonimarco lancia l'appuntamento musicale più atteso dell'anno in radiovisione: 'Non prendete impegni per il 3… - rtl1025 : Grande annuncio di @Fedez in diretta su RTL 102.5: da adesso sono disponibili i biglietti per il… - Sere10654130 : e confermo. 31 agosto RTL power Hits ma anche Seat Music... prendo casa a Verona che faccio prima #sangiovanni - GiovanniVerdoli : RT @AllMusicItalia: Torna la manifestazione dell'estate di @rtl1025, Power Hits Estate 2022. Partite le prevendite dei biglietti e svelati… - alyxwonderland_ : @francigiove1 lei anche quest’anno ovviamente candidata agli rtl power hits estate perché malibu non morirà mai -