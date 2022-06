Perugia, fatta per Castori: l’accordo spinge Alvini alla Cremonese (Di domenica 5 giugno 2022) Il Perugia ha trovato l’accordo con Castori per la panchina: soluzione che libera Alvini per la Cremonese Il Perugia ha trovato l’accordo con Castori per la panchina in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il tecnico avrebbe accettato la proposta degli umbri per un accordo biennale. L’ufficialità arriverà soltanto dopo aver risolto la situazione di Alvini, che ora appare sempre più vicino ad approdare sulla panchina della Cremonese per la prossima e prima stagione in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Ilha trovatoconper la panchina: soluzione che liberaper laIlha trovatoconper la panchina in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il tecnico avrebbe accettato la proposta degli umbri per un accordo biennale. L’ufficialità arriverà soltanto dopo aver risolto la situazione di, che ora appare sempre più vicino ad approdare sulla panchina dellaper la prossima e prima stagione in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

