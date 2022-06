(Di domenica 5 giugno 2022) Maglietta nera con una riga bianca, scarpe alte e zainetto sulle spalle. Sarebbe stata vestita così laBasma Afzaaldallo scorso martedì 31 maggio. La giovane, di origini pakistane e residente a Galliera Veneta, nelno, è uscita per andare a scuola e non è più tornata a casa.La denuncia dei familiariLa denuncia diè stata presentata dai suoi familiari. La ragazza avrebbe preso l'autobus per Castelfranco (dove frequenta l'istituto professionale "Lepido Rocco”). Sarebbe stata vista in un bar vicino alla stazione delle corriere verso le 9,30 del mattino. Poi più nulla. Verso la mezzanotte la segnalazione ai carabinieri da parte dei genitori. “Ha 18 anni, è alta all’incirca 155 centimetri ed è di carnagione scura, etnia”, scrive su Facebook il cugino. “Abbiamo ...

Advertising

SkyTG24 : Padova, scomparsa da 5 giorni 18enne pakistana - Frankf1842 : RT @fanpage: ono ore di grande apprensione, chi è Basma Afzaal - angiuoniluigi : RT @fanpage: ono ore di grande apprensione, chi è Basma Afzaal - ParliamoDiNews : Padova, scomparsa 18enne di Galliera Veneta. Il cugino lancia un appello #Padova #5giugno - simonini_carla : RT @fanpage: ono ore di grande apprensione, chi è Basma Afzaal -

Sky Tg24

... di cui nel frattempo stata presentata denuncia dial comando dei carabinieri di ... seppure in stato confusionale alla stazione Termini di Roma - e la provincia ditorna gi a rivivere ...Le ricerche erano iniziate dopo la denuncia dipresentata dai genitori, che vivono a. Raggiunto da una volante della polizia alla stazione Termini, Abbracciavento è stato portato in ... Padova, scomparsa da 5 giorni 18enne pakistana Il figlio dello storico presidente del Palermo Renzo Barbera ricorda aneddoti ed altre finali giocate dal Palermo in passato ...GALLIERA VENETA (PADOVA) - È uscita di casa come tutte le mattine per andare a scuola, ma di lei si sono perse le tracce ormai da cinque giorni. Sembra scomparsa nel nulla Basma Afzaal, ...