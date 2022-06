Moto2: Vietti vince il Gp di Catalunya, 2° Canet e 3° Fernandez (Di domenica 5 giugno 2022) Celestino Vietti vince il Gp di Catalunya battendo Aron Canet con un sorpasso straordinario a tre curve dal traguardo. Cade Joe Roberts mentre era alla guida della corsa. Celestino Vietti vince il Gp di Catalunya. Il centauro del team VR46 torna a vincere con uno straordinario sorpasso su Canet Celetino Vietti vince a Barcellona battendo a tre curve dal termine Aron Canet con un sorpasso straordinario. Non prometteva bene il weekend di Barcellona, iniziato con un quindicesimo posto nelle libere e l’accesso alla Q2 negato. Poi è stato tutto un crescendo: prima il passaggio dalla Q1 alla Q2, poi la Pole Position e alla fine è arrivata anche la vittoria! Una gara che sembrava ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 5 giugno 2022) Celestinoil Gp dibattendo Aroncon un sorpasso straordinario a tre curve dal traguardo. Cade Joe Roberts mentre era alla guida della corsa. Celestinoil Gp di. Il centauro del team VR46 torna are con uno straordinario sorpasso suCeletinoa Barcellona battendo a tre curve dal termine Aroncon un sorpasso straordinario. Non prometteva bene il weekend di Barcellona, iniziato con un quindicesimo posto nelle libere e l’accesso alla Q2 negato. Poi è stato tutto un crescendo: prima il passaggio dalla Q1 alla Q2, poi la Pole Position e alla fine è arrivata anche la vittoria! Una gara che sembrava ...

