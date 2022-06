Manuel Bortuzzo fa chiarezza sui suoi presunti flirt, poi parla di Barù (Di domenica 5 giugno 2022) Le parole di Manuel Bortuzzo Dopo la fine della turbolenta relazione con Lulù Selassié, a Manuel Bortuzzo sono stati attribuiti diversi flirt, che tuttavia non sono mai stati confermati. Adesso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha rotto il silenzio e ha fatto chiarezza sui gossip sul suo conto. Durante un’intervista per il programma L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 5 giugno 2022) Le parole diDopo la fine della turbolenta relazione con Lulù Selassié, asono stati attribuiti diversi, che tuttavia non sono mai stati confermati. Adesso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha rotto il silenzio e ha fattosui gossip sul suo conto. Durante un’intervista per il programma L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Frankf1842 : RT @fanpage: 'Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e per il suo bene. Non mi interessa più stare e… - LaSamy1234 : @mikz89632 Sei più grande come fai a pensare o sperare che Lulù rientri in una famiglia e tossicità del genere? Ti… - fanpage : 'Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e per il suo bene. Non mi interessa… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Manuel Bortuzzo sbotta sulle indiscrezioni relative alla rottura con Lulù Selassiè: 'Qu… - johnnyaielloo : Cosa pesante scegliere manuel bortuzzo gaetano Alfonso cosa pensi lulù -