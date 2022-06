Latina, rapina un panificio e minaccia la cassiera con un coltello: è caccia al ladro (Di domenica 5 giugno 2022) ladro entra in un panificio e minaccia la cassiera con un coltello. A Latina, la Polizia sta dando la caccia ad un malvivente che qualche giorno fa ha rapinato un forno situato all’ingresso di Latina Scalo in via della Stazione. Leggi anche: Botte alla madre invalida, «Dammi i soldi o ti ammazzo»: allontanato figlio ludopatico La rapina e la minaccia Il rapinatore che qualche giorno fa ha derubato un panificio minacciando la commessa con un coltello stretto nel pugno è nel mirino delle forze dell’ordine. Il bandito ha fatto il suo ingresso nell’attività martedì serata, poco prima della chiusura, riuscendo ad ottenere l’incasso pari a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022)entra in unlacon un. A, la Polizia sta dando laad un malvivente che qualche giorno fa hato un forno situato all’ingresso diScalo in via della Stazione. Leggi anche: Botte alla madre invalida, «Dammi i soldi o ti ammazzo»: allontanato figlio ludopatico Lae laIltore che qualche giorno fa ha derubato unndo la commessa con unstretto nel pugno è nel mirino delle forze dell’ordine. Il bandito ha fatto il suo ingresso nell’attività martedì serata, poco prima della chiusura, riuscendo ad ottenere l’incasso pari a ...

