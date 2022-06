Incidente Frecciarossa, dissequestrata l’area. Fs: “Si stima in circa tre giorni il riavvio della circolazione sulla tratta Roma-Napoli” (Di domenica 5 giugno 2022) A due giorni dall’Incidente ancora non è ripristinata totalmente la circolazione dei treni nel tratto Roma-Napoli. Ci vorranno tre giorni per tornare alla normalità dopo il dissequestro dell’area da parte della procura di Roma che ha aperto un’indagine e ha disposto accertamenti tecnici per stabilire le cause dell’Incidente. Le “prime attività di ripristino” “sono iniziate nel pomeriggio” di domenica. Venerdì 3 giugno la locomotiva di coda di un Frecciarossa “è sviata, restando in posizione verticale, ma arrestando la corsa del convoglio e arrecando alcuni danni all’infrastruttura”. Il ripristino inizia “dopo la comunicazione di dissequestro dell’area da parte dell’Autorità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) A duedall’ancora non è ripristinata totalmente ladei treni nel tratto. Ci vorranno treper tornare alla normalità dopo il dissequestro delda parteprocura diche ha aperto un’indagine e ha disposto accertamenti tecnici per stabilire le cause dell’. Le “prime attività di ripristino” “sono iniziate nel pomeriggio” di domenica. Venerdì 3 giugno la locomotiva di coda di un“è sviata, restando in posizione verticale, ma arrestando la corsa del convoglio e arrecando alcuni danni all’infrastruttura”. Il ripristino inizia “dopo la comunicazione di dissequestro delda parte dell’Autorità ...

