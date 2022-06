GP Catalunya, Bastianini: "La caduta? Ho perso un piazzamento importante" - News (Di domenica 5 giugno 2022) Due zeri di fila non fanno bene alla classifica iridata di Enea Bastianini , che lascia Barcellona con un'altra battuta a vuoto che lo allontana dalla vetta iridata occupata con forza da Fabio ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 5 giugno 2022) Due zeri di fila non fanno bene alla classifica iridata di Enea, che lascia Barcellona con un'altra battuta a vuoto che lo allontana dalla vetta iridata occupata con forza da Fabio ...

Advertising

SkySportMotoGP : ? Caduta per Enea Bastianini ? 4 italiani ritirati, Pecco, Di Giannantonio e Bezzecchi LIVE ?… - SkySportMotoGP : Bastianini 14° in griglia nel GP Catalunya: 'Poco competitivi, serve un'invenzione' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - infoitsport : MotoGP 2022. GP di Catalunya, Enea Bastianini: “Troppi alti e bassi, serve una soluzione” - sportli26181512 : MotoGP, GP Catalunya: cadono Bagnaia, Bastianini, Bezzecchi, Di Giannantonio. FOTO: Domenica amara per i piloti ita… - ZzuCicciu : RT @MicheleMassa20: Comunque quest’anno Catalunya è la Caporetto del motorsport italiano, Leclerc, Bagnaia, Bastianini, ne manca ancora qua… -