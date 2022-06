Golf femminile: Minjee Lee tenta la fuga ad un round dal termine degli U.S. Women’s Open (Di domenica 5 giugno 2022) Le migliori Golfiste del panorama internazionale continuano a darsi battaglia agli U.S. Women’s Open 2022 (montepremi 10 milioni di dollari). Al termine del terzo round c’è il primo scossone della classifica con Minjee Lee che tenta la fuga. L’australiana, numero uno del ranking mondiale, piazza un ottimo -4 e sale allo score complessivo di -13 (200 colpi). In seconda posizione troviamo una sempre convincente Mina Harigae. L’americana gira un colpo sotto il par issandosi a -10 e mantenendo un buon margine sulle inseguitrici. Terza piazza in solitaria con il punteggio di -7 per l’inglese Bronte Law. Migliore di giornata Lydia Ko, che grazie al -5 odierno recupera ben 17 posizioni portandosi fino al quarto posto con -6. Sul percorso par 71 del Pine ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Le miglioriiste del panorama internazionale continuano a darsi battaglia agli U.S.2022 (montepremi 10 milioni di dollari). Aldel terzoc’è il primo scossone della classifica conLee chela. L’australiana, numero uno del ranking mondiale, piazza un ottimo -4 e sale allo score complessivo di -13 (200 colpi). In seconda posizione troviamo una sempre convincente Mina Harigae. L’americana gira un colpo sotto il par issandosi a -10 e mantenendo un buon margine sulle inseguitrici. Terza piazza in solitaria con il punteggio di -7 per l’inglese Bronte Law. Migliore di giornata Lydia Ko, che grazie al -5 odierno recupera ben 17 posizioni portandosi fino al quarto posto con -6. Sul percorso par 71 del Pine ...

