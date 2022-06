GF Vip 7 | nuovi Vipponi | in lizza Spinalbese | Cinquetti | Pamela Prati

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 5 giugno 2022) Il GF Vip 7 tornerà nuovamente in onda a partire dal mese di settembre, l’appuntamento è stato confermato in prime time su Canale 5. Le puntate settimanali, saranno due, molto probabilmente collocate il lunedì e il giovedì.torneranno ad animare la Casa di Cinecittà, che in vista della settima edizione verrà completamente rinnovata. Al presunto cast di concorrenti sono stati accostati diversi nomi, tra cui quello di Antonino, ex di Belen Rodriguez. GF Vip 7, riaprirà i battenti a settembre L’appuntamento con il Grande Fratello Vip è stato saldamente confermato nel palinsesto Mediaset, in vista della prossima stagione televisiva. Dal mese di settembre la Casa di Cinecittà tornerà ad accogliere, pronti a mettere in evidenza la loro personalità sotto l’occhio ...